СМИ: Из-за обмеления Каспия остров Нордовый может соединиться с материком
Из-за отступления воды остров Нордовый в Кизлярском заливе Каспийского моря постепенно соединяется с материком. Об этом сообщает Shot.
Отмечается, что мелководные проливы между ним и берегом пересыхают, обнажая новые участки суши.
Известно, что площадь острова можно сравнить с размером 88 футбольных полей. На фоне обмеления меняются его очертания и расстояние до береговой линии, поэтому, если вода продолжит отступать, Нордовый может окончательно стать частью материка. Уточняется, что подобные изменения могут затронуть и другие острова северной части Каспия.
Срок такого превращения пока не известен. Уровень воды в Каспийском море может снизиться еще до пяти метров в ближайшие 20 лет, что означает неизбежность изменения очертаний берега, пишет издание.
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