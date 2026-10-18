СМИ: Из-за обмеления Каспия остров Нордовый может соединиться с материком

Известно, что площадь острова можно сравнить с размером 88 футбольных полей. На фоне обмеления меняются его очертания и расстояние до береговой линии, поэтому, если вода продолжит отступать, Нордовый может окончательно стать частью материка. Уточняется, что подобные изменения могут затронуть и другие острова северной части Каспия.

Срок такого превращения пока не известен. Уровень воды в Каспийском море может снизиться еще до пяти метров в ближайшие 20 лет, что означает неизбежность изменения очертаний берега, пишет издание.

Ранее заслуженный эколог России Андрей Пешков в интервью НСН заявил, что на Байкальской природной территории довольно легко ограничить использование пластика и следить за этим, но для эффективности должны быть введены не только наказания, но и поощрения для бизнеса.