В РАН чрезмерное использование антибиотиков назвали одним из факторов роста смертности

Чрезмерное и бесконтрольное использование антибиотиков приведет к росту смертности в мире, заявил вице-президент РАН, научный руководитель химфакультета МГУ им. Ломоносова Степан Калмыков.

В рамках международной конференции SKIF-2026 он рассказал, что через 25-30 лет в результате антибиотикорезистентности будет умирать больше людей, чем от онкологических заболеваний, пишет ТАСС. Среди угроз биобезопасности вице-президент РАН также назвал неконтролируемое распространение новых вирусов и бактерий.

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Уточняется, что антибиотикорезистентность — это одна из тем, которая обсуждается национальными академиями в рамках стран BRICS и BRICS+. Специалист добавил, что другими важными блоками международного взаимодействия ученых являются окружающая среда, климат и энергетика.

Антибиотикорезистентность — это способность бактерий выживать и продолжать размножаться при воздействии антибиотиков, которые раньше их убивали. Основными причинами для этого являются прием антибиотиков без назначения врача и нарушение режима лечения. На это также влияет то, что антибактериальные препараты массово применяют в животноводстве для роста и профилактики болезней скота.

Ранее академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН рассказал, что онкологические заболевания нередко начинаются с вирусной инфекции — и в ряде случаев их можно предотвратить с помощью вакцинации.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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