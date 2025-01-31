Юра Борисов рассказал, что знаком с Анджелиной Джоли уже 15 лет

Российский актер Юра Борисов, отвечая на вопрос радиоведущей о том, почему с ним поздоровалась голливудская актриса Анджелина Джоли, заявил, что знаком с ней уже 15 лет. Об этом он рассказал в гостях у радиостанции ENERGY.

Подобный вопрос Борисову задали после того, как в Сети завирусилось видео с премии «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе, где знаменитая актриса раздвинула людей рядом с актером, чтобы лично поздороваться с ним. Туда Борисов поехал вместе с командой фильма «Анора», так как был представлен в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».