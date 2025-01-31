Юра Борисов рассказал, что знаком с Анджелиной Джоли уже 15 лет
Российский актер Юра Борисов, отвечая на вопрос радиоведущей о том, почему с ним поздоровалась голливудская актриса Анджелина Джоли, заявил, что знаком с ней уже 15 лет. Об этом он рассказал в гостях у радиостанции ENERGY.
Подобный вопрос Борисову задали после того, как в Сети завирусилось видео с премии «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе, где знаменитая актриса раздвинула людей рядом с актером, чтобы лично поздороваться с ним. Туда Борисов поехал вместе с командой фильма «Анора», так как был представлен в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».
«На самом деле мы знакомы уже 15 лет. Это просто моя... Даже не знаю, что вам сказать. Давняя знакомая. Мы просто не могли не поздороваться, потому что мы друг друга давно не видели – целый месяц. Пришлось вот растолкаться и поздороваться», — поделился актер.
При этом он рассмеялся и отметил, что «ничего такого в этой встрече нет».
Ранее кинокритик Александр Шпагин заявил в беседе с НСН, что выдвинутому на «Оскар» Борисову пока не удалось затмить по популярности Никиту Кологривого.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru