Дочь актера Панина не прошла пробы на роль в сериале «Слово пацана»

По словам актера, его 16-летняя дочь записала видеовизитку для сериала. Панин поделился, что помогал дочери в этом начинании, хоть и не поддерживает такое «новое веяние».

Панин также признался, что хотел бы сняться у Крыжовникова. Сериал «Слово пацана» актеру понравился. Он отметил убедительную игру актеров картины.

Ранее стало известно, что чистая прибыль сериала «Слово пацана» режиссера Жоры Крыжовникова составила 34 миллиона рублей, напоминает RT.

