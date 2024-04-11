Дочь актера Панина не прошла пробы на роль в сериале «Слово пацана»
Российский актер Алексей Панин (включен Минюстом России в реестр иноагентов) в эфире YouTube-шоу «И Грянул Грэм» рассказал о пробах дочери Анны в сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова.
По словам актера, его 16-летняя дочь записала видеовизитку для сериала. Панин поделился, что помогал дочери в этом начинании, хоть и не поддерживает такое «новое веяние».
Панин также признался, что хотел бы сняться у Крыжовникова. Сериал «Слово пацана» актеру понравился. Он отметил убедительную игру актеров картины.
Ранее стало известно, что чистая прибыль сериала «Слово пацана» режиссера Жоры Крыжовникова составила 34 миллиона рублей, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru