СМИ: Крыжовников заработал 34 млн на сериале «Слово пацана»
8 апреля 202416:40
Чистая прибыль сериала «Слово пацана» режиссера Жоры Крыжовникова составила 34 миллиона рублей, пишет «Комсомольская правда».
Производством сериала занимались три студии: НТВ, «НМГ студия» и Toomuch Production. Последняя на 50% принадлежит Андрею Першину (настоящее имя Крыжовникова), остальные 50% у продюсера Галины Стрижевской.
По данным издания, выручка Toomuch Production за 2023 год составила 454 миллиона рублей.
Ранее Жора Крыжовников намекнул на разработку сценария второго сезона «Слова пацана», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru