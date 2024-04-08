СМИ: Крыжовников заработал 34 млн на сериале «Слово пацана»

Чистая прибыль сериала «Слово пацана» режиссера Жоры Крыжовникова составила 34 миллиона рублей, пишет «Комсомольская правда».

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Производством сериала занимались три студии: НТВ, «НМГ студия» и Toomuch Production. Последняя на 50% принадлежит Андрею Першину (настоящее имя Крыжовникова), остальные 50% у продюсера Галины Стрижевской.

По данным издания, выручка Toomuch Production за 2023 год составила 454 миллиона рублей.

Ранее Жора Крыжовников намекнул на разработку сценария второго сезона «Слова пацана», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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