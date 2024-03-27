Актриса Будина негативно отозвалась о сериале «Слово пацана»
Актриса театра и кино, режиссёр и продюсер Ольга Будина раскритиковала нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» в интервью главному редактору «Абзац Медиа» Елене Оя в рамках проекта «Так сказать».
Вместе с тем Будина признала, что фильм талантливо снят, и отказалась затрагивать художественные особенности фильма. Она оценила фильм с позиции родителя и человека, изучающего и воплощающего на экране образы.
По ее мнению, фильм негативно влияет на подростков. Актриса также добавила, что сегодня не время вспоминать происходившее в 1990-е годы. Будина сослалась на статистику МВД, демонстрирующую участившиеся случаи избиения подростками своих сверстников в школах и на улицах после просмотра сериала, и подчеркнула, что сегодня нужно показывать иные модели поведения.
Кроме того, собеседница СМИ заявила, что ей жаль, что многие культурные деятели одобрительно воспринимают «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Ранее сценарист Андрей Золотарев заявил, что второй сезон сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» пока не планируется.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru