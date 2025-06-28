Гармаш заявил о завершении съемок третьей части «Чебурашки»
Съемки третьей части фильма «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко завершены. Об этом рассказал актер, народный артист России Сергей Гармаш в беседе с ТАСС.
«Чебурашка второй давно снят и третий тоже», - подчеркнул артист.
Гармаш играет в фильме роль Гены.
Ранее стало известно, что сиквел «Чебурашки» выйдет на экраны 31 декабря 2025 года. Одновременно с его съемкой создатели фильма снимали и третью часть картины.
Фильм «Чебурашка» вышел в прокат 1 января 2023 года. Лента стала самой кассовой картиной в российских кинотеатрах, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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