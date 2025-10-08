В Госдуме предупредили о риске утечки данных при продаже смартфона
Даже после сброса смартфона к заводским настройкам часть информации может сохраняться во внутренней памяти устройства, сообщил в беседе с RT член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. Он пояснил, что стандартная процедура не всегда полностью удаляет файлы, а лишь помечает их как стертые, что позволяет при желании восстановить фотографии, документы и переписку с помощью специальных инструментов.
По словам парламентария, особенно уязвимы старые модели телефонов и устройства с устаревшими версиями операционных систем. Он отметил, что алгоритмы очистки данных на таких гаджетах не отвечают современным требованиям безопасности, а пользователи нередко забывают разорвать связь устройства с облачными сервисами, банковскими приложениями и аккаунтами.
Немкин рекомендовал перед продажей смартфона зашифровать память устройства через настройки безопасности, выйти из всех учетных записей и только после этого выполнить полный сброс.
Помимо этого, депутат посоветовал вручную заполнить память телефона незначительными файлами, например, изображениями или видео, а затем снова выполнить сброс, чтобы максимально усложнить восстановление исходных данных, передает «Радиоточка НСН».
