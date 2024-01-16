Дмитрий Нагиев регистрирует бренд для парфюмерии, одежды и ювелирных изделий

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев подал в Роспатент заявку на регистрацию своего имени в качестве бренда, следует из базы данных ведомства.

СТС снимает приключенческую комедию с Дмитрием Нагиевым

Так, в случае одобрения заявки артист сможет выпускать под собственным брендом косметику и парфюмерию, одежду и обувь, часы, ювелирные украшения, а также оказывать рекламные и образовательные услуги.

В прошлом году Нагиев выпускал в коллаборации с брендом кожаных изделий Julia Fom коллекцию сумок и солнцезащитных очков.

Ранее сообщалось, что Нагиев вернется на телеэкраны спустя год, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:БизнесДмитрий НагиевАктеры

Горячие новости

Все новости

партнеры