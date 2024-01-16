Дмитрий Нагиев регистрирует бренд для парфюмерии, одежды и ювелирных изделий
Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев подал в Роспатент заявку на регистрацию своего имени в качестве бренда, следует из базы данных ведомства.
Так, в случае одобрения заявки артист сможет выпускать под собственным брендом косметику и парфюмерию, одежду и обувь, часы, ювелирные украшения, а также оказывать рекламные и образовательные услуги.
В прошлом году Нагиев выпускал в коллаборации с брендом кожаных изделий Julia Fom коллекцию сумок и солнцезащитных очков.
Ранее сообщалось, что Нагиев вернется на телеэкраны спустя год, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru