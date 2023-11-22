Дмитрий Нагиев вернется на телевидение после долгой паузы

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев вернется на телеэкраны спустя год, сообщает «Телепрограмма».

Телеканал СТС выпустит продолжение сериала «Не родись красивой»

Издание уточняет, что на презентации нового сезона телеканала СТС было анонсировано появление Нагиева на экранах в грядущем телесезоне. В частности, шоумен сыграет криминального авторитета в сериале «Кто быстрее».

Ранее телеканал также анонсировал продолжение знаменитого сериала «Не родись красивой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:ТелевидениеДмитрий Нагиев

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