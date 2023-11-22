Дмитрий Нагиев вернется на телевидение после долгой паузы
22 ноября 202311:59
Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев вернется на телеэкраны спустя год, сообщает «Телепрограмма».
Издание уточняет, что на презентации нового сезона телеканала СТС было анонсировано появление Нагиева на экранах в грядущем телесезоне. В частности, шоумен сыграет криминального авторитета в сериале «Кто быстрее».
Ранее телеканал также анонсировал продолжение знаменитого сериала «Не родись красивой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru