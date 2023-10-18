СТС снимает приключенческую комедию с Дмитрием Нагиевым
Телеканал СТС объявил, что приступил к съёмкам нового сериала, главную роль в котором досталась Дмитрию Нагиеву. В приключенческой комедии «Кто быстрее?» также снимаются в главных ролях Ольга Медынич и Анна Банщикова.
По сюжету, герои отправляются в южные края, чтобы найти драгоценности, стоимостью в миллиард рублей. Проект предполагает восемь серий. Сейчас съёмки идут в Санкт-Петербурге. Персонаж Нагиева - водитель внедорожника, бывший уголовник по кличке Кекчуп. Именно он знает про спрятанные бриллианты.
Режиссёрами фильма стали Иван и Анастасия Снежкины. По их словам, сериал представляет собой исследование разных сторон алчности человека с юмористической точки зрения.
Между тем, Диана Арбенина рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о съемках сериала Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие». Там лидер группы «Ночные снайперы» исполнит одну из главных ролей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru