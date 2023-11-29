DJ Smash представил клип «Любимая Пермь»

Это произошло в рамках дня Пермского края на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Музыкант заявил, что его душа в Перми и он «топит» за Пермский край. «Это просто хороший, душевный клип с прекрасной песней, которую выучили уже даже роботы», — рассказал DJ Smash.

Ранее стало известно, что DJ Smash по запросу региональных властей написал новый гимн Перми в честь 300-летия города, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

