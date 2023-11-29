DJ Smash представил клип «Любимая Пермь»
29 ноября 202303:32
DJ Smash презентовал новый клип «Любимая Пермь», сообщает ТАСС.
Это произошло в рамках дня Пермского края на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Музыкант заявил, что его душа в Перми и он «топит» за Пермский край. «Это просто хороший, душевный клип с прекрасной песней, которую выучили уже даже роботы», — рассказал DJ Smash.
Ранее стало известно, что DJ Smash по запросу региональных властей написал новый гимн Перми в честь 300-летия города, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru