DJ Smash представил клип «Любимая Пермь»

DJ Smash презентовал новый клип «Любимая Пермь», сообщает ТАСС.

DJ Smash считает наказание для пермского экс-депутата слишком мягким

Это произошло в рамках дня Пермского края на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Музыкант заявил, что его душа в Перми и он «топит» за Пермский край. «Это просто хороший, душевный клип с прекрасной песней, которую выучили уже даже роботы», — рассказал DJ Smash.

Ранее стало известно, что DJ Smash по запросу региональных властей написал новый гимн Перми в честь 300-летия города, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: DJ Smash (Андрей Ширман)
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