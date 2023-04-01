СМИ: DJ Smash написал новый гимн Перми по просьбе городских властей

Композитор и музыкант DJ Smash (Андрей Ширман) по запросу региональных властей написал новый гимн Перми в честь 300-летия города, сообщает «Новый компаньон».

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин еще в 2021 году рассказывал, что попросил DJ Smash написать новый гимн Перми. Тогда глава региона сообщил, что музыкант обещал написать гимн.

К юбилею города DJ Smash, который является уроженцем Перми, представил свою версию гимна. Отрывком композиции музыкант поделился в соцсетях.

Ранее лидер группы «Пилот» Илья Чёрт (Кнабенгоф) рассказал «Радиоточке НСН» о смешном случае на одном из недавних концертов.

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Фото: YouTube/MORGENSHTERN
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