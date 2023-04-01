СМИ: DJ Smash написал новый гимн Перми по просьбе городских властей

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин еще в 2021 году рассказывал, что попросил DJ Smash написать новый гимн Перми. Тогда глава региона сообщил, что музыкант обещал написать гимн.



К юбилею города DJ Smash, который является уроженцем Перми, представил свою версию гимна. Отрывком композиции музыкант поделился в соцсетях.



Ранее лидер группы «Пилот» Илья Чёрт (Кнабенгоф) рассказал «Радиоточке НСН» о смешном случае на одном из недавних концертов.

