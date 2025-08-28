Переодеть штаны: Певцу Шаману посоветовали сменить имидж
Певцу Шаману не подходят его черные кожаные штаны, он лучше бы смотрелся в более свободной одежде, заявил НСН Игорь Гуляев.
Российский дизайнер Игорь Гуляев признался НСН, что давно хочет переодеть заслуженного артиста России Ярослава Дронова («Шаман») и отметил, что при случае с удовольствием бы сделал ему образ для «Интервидения-2025», на котором певец будет представлять Россию.
«Я с Ярославом знаком. Он, конечно, не обращался ко мне за созданием образа, но, если бы я смог чем-то помочь, то я с удовольствием создал бы Ярославу красоту для представления в рамках «Интервидения». Но вообще я давно ему говорил, что его нужно переодеть. Он очень музыкально одарен, мне нравится, когда он не в этих обтягивающих кожаных штанах, в которых мы привыкли его видеть, а в чем-то более свободном. Если будет возможность, я с удовольствием создам ему образ», - заявил он.
Ранее Игорь Гуляев рассказал НСН, что подготовил образ для певца Брэндона Ховарда, который представит США на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025».
Ранее директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов заявил, что певец Шаман полностью соответствует всем критериям конкурса «Интервидение-2025», и его песня не является политическим заявлением, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
