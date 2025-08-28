Дизайнер Гуляев рассказал, почему одел американского певца на «Интервидение»
Игорь Гуляев заявил НСН, что создание образа для Брэндона Ховарда далось ему легко, так как он лично знаком с музыкантом и его творчеством.
Российский дизайнер Игорь Гуляев рассказал НСН, что давно дружит с американским певцом Брэндоном Ховардом, который будет представлять США на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение», отметив, что исполнитель сам попросил создать ему образ для «Интервидения».
«Мы с ним знакомы много лет, у нас теплые отношения, мы общаемся, переписываемся. Когда он получил приглашение прилететь сюда, он мне сам написал и попросил создать образ. Я никогда не создам то, что не соответствует музыканту, в первую очередь я всегда слушаю материал, смотрю на оформление сцены, стараюсь, чтобы все вместе смотрелось «вкусно» и давало красивую картинку. В случае с Брэндоном для меня сложностей не было, так как я слежу за его творчеством, знаю, что он транслирует, плюс, знаю его лично, как человека», - поделился он.
Брэндон Ховард является внуком Жозефины Ховард - вокалистки The Caravans - первого американского коллектива, исполнявшего религиозные песни в эфире светского радио. Сам Брэндон заслужил признание благодаря множеству успешных синглов, в том числе гимну чемпионата мира по футболу 2010 года «Ke Nako». Также некоторые называют его неофициальным сыном Майкла Джексона за сходство с певцом.
Ранее директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов заявил, что «Интервидение» не является противовесом «Евровидению», но он будет отличаться своей открытостью и отсутствием пошлости, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
