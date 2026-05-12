Алдонин и Стеклов посетовали на низкий уровень выпускников актёрских вузов
В массе своей у молодых артистов наблюдаются серьёзные проблемы с речью и голосом, сказал НСН Сергей Алдонин, а Владимир Стеклов назвал преподавание в актёрских училищах кошмаром.
Уровень подготовки выпускников актерских училищ крайне низкий, заявил в пресс-центре НСН российский режиссёр театра, кино и телевидения, актёр Сергей Алдонин.
«Если честно, кто‑то может обидеться… Уровень подготовки практически отсутствует — он крайне низок. Выпускники, как правило, демонстрируют лишь то, что с ними отрабатывали педагоги. И лишь иногда, если повезёт, можно заметить одного‑двух неординарных актёров — даже в не самом интересном отрывке. В массе своей у молодых артистов наблюдаются серьёзные проблемы с речью и голосом. Кроме того, немало педагогов, которые давно не занимаются практической деятельностью. А как можно обучать будущих режиссёров, если сам не ставишь спектакли на протяжении многих лет», — сказал собеседник НСН.
Народный артист России Владимир Стеклов согласился со своим коллегой.
«У меня такие же впечатления. Я проводил кастинги на спектакли. Спрашиваешь: "Кто ваш мастер?" И ощущение, что там принцип "не умеешь сам — научи других". Это кошмар! А что им мастер их говорит? "Какие вы молодцы, я так не умею!" Ну хоть здесь не соврал!» — добавил Стеклов.
Ранее глава независимого профсоюза актеров театра и кино Денис Кирис в пресс-центре НСН заявил, что выпускнику киновуза сегодня непросто подать свой фильм для участия в Московском международном кинофестивале (ММКФ), и организаторам следовало бы пойти навстречу молодежи.
