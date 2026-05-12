«Опасно, но необходимо»: Как говорить правду с театральной сцены
12 мая 202614:33
Александра Веснина
Говорить правду со сцены необходимо, но для этого нужен талант, сказал в пресс-центре НСН Николай Голубев.
Чтобы говорить правду с театральной сцены, нужен талант, а если актер этим талантом не обладает, то и выходить на сцену ему не следует, сказал в пресс-центре НСН основатель и директор музея-театра «Булгаковский Дом» Николай Голубев.
«Во все эпохи, когда бы ни существовал театр, говорить правду на сцене было опасно. Булгаков об этом пишет. Но это легко и приятно, если ты умеешь это делать. Если же ты не умеешь говорить правду со сцены, тогда и не нужно туда приходить. Моё раздражение как зрителя заключается в том, что меня позвали на представление, а правды не сказали. Правду можно сказать и через экраны, через что угодно. Однако чтобы говорить правду, нужен талант. Эту правду нужно уметь видеть», — сказал собеседник НСН.
Ранее российский режиссёр театра, кино и телевидения, актёр Сергей Алдонин в пресс-центре НСН раскритиковал театры, которые делают слишком сумбурные постановки.
Горячие новости
- Россиянам рассказали об опасности длительного дефицита витамина D
- «Опасно, но необходимо»: Как говорить правду с театральной сцены
- «Никому не дано!»: Останина осудила Соловьева за оскорбление женщин
- Частным театрам в России предрекли светлое будущее
- Останина выступила за запрет шоу «ДНК» и «Мужское и женское»
- Песков: Боевые действия на Украине могут остановиться «в любой момент»
- Актёр Алдонин заявил, что молодым артистам нечего играть в современных постановках
- Россиянам назвали законный способ увеличить отпускные
- Останина выступила против введения отчетности для женщин о трате алиментов
- Актёр Алдонин обрушился с критикой на «осовременивание» классических произведений