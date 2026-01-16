Повышение цен на билеты пока не сказалось на посещаемости театров, однако билетный рынок уже сильно перегрет, а цены достигли своего пика, рассказал НСН директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.

Цены на билеты на спектакли в Москве в праздничный период выросли на 19% — их средняя стоимость составила 3483 рубля. Об этом свидетельствуют данные исследования холдинга «On медиа», «МТС Банка» и сервиса Ticketland, которое есть в распоряжении НСН. В Санкт-Петербурге подорожание было чуть менее заметным - на 14 %, достигнув в среднем 2708 рублей.

«Все в экономике скакануло и, естественно, скаканули цены на билеты. Театр живет не в безвоздушном пространстве: он пользуется услугами, закупает товары, материалы. К сожалению, все очень сильно подорожало. Если кто-то думает, что театр полностью содержится за счет бюджетных субсидий, то это глубокое заблуждение. Государство нам, наоборот, говорит, что надо зарабатывать, дает госзадание, где один из показателей – собственные доходы. Поэтому театр должен зарабатывать, чтобы выпускать новые спектакли, платить зарплату людям, содержать здания», - пояснил Крок.

Пока повышение цен не сказывается на посещаемости. По словам театрального менеджера, в большинстве театров Москвы аншлаги.

«Все зависит от бренда театра, его истории, спектаклей, артистов. Если есть успех, популярные спектакли, то на них всегда будут аншлаги [вне зависимости от стоимости билетов]. Очень важно при ценообразовании соблюдать баланс стоимости билетов и качества постановок. У нас в театре самый дорогой билет с 1 января стоит 20000, но при этом на любой спектакль на исторической сцене можно купить билеты за 400 рублей. Не может билет в партере или в VIP-зоне стоить 1400. Для меня дикость, когда в некоторых театрах места в последних рядах балкона стоят по 5 тысяч рублей», - признался собеседник НСН.

Не исключено, что в этом году посещение театра станет еще более элитарным способом времяпрепровождения из-за вероятности дальнейшего роста стоимости билетов. Однако оборотной стороной этого могут стать поредевшие залы.

«Если в 2026 году в экономике все будет дорожать, то и цены продолжат ползти вверх. Но сегодня билетный рынок, во всяком случае в Москве, уже очень сильно перегрет и достиг своего пика. Дальнейшее повышение цен может сыграть злую шутку с некоторыми театрами: зрители перестанут ходить», - полагает директор Театра им. Вахтангова.

Ранее основатель театра «Неформат» Михаил Барщевский в пресс-центре НСН рассказал, почему в России развивается частный театр.

