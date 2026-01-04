Зрительский бум: Директор театра Вахтангова назвал главную «радость» 2025 года

Свыше 11 тысяч потребителей Курской области остались без электроэнергии в результате атаки украинских дронов В жилом доме в Первоуральске Свердловской области произошел взрыв газа Девятиклассники, завалившие экзамены, смогут бесплатно получить рабочую профессию Роскомнадзор усилил борьбу с VPN Кассовые сборы киносказки «Буратино» за четыре дня проката превысили 1 миллиард рублей