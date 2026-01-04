Зрительский бум: Директор театра Вахтангова назвал главную «радость» 2025 года

Кирилл Крок рассказал НСН об особенностях театрального сезона и раскрыл заветные желания.

Директор Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова Кирилл Крок в беседе с НСН назвал главную особенность минувшего года.

«Год был непростой, но мне он запомнится сумасшедшим интересом к театру со стороны зрителей. Театральный бум начался еще в 2024 году, и еще сильнее захлестнул отрасль в 2025-м. Это не может не радовать», - поделился собеседник НСН.


Кирилл Крок рассказал, как планы вахтанговцев сочетаются с особенностями творческого процесса театра.

«Жизнь в театре никогда не бывает простой, это очень сложносочиненный организм человеческой деятельности. Здесь говорят о творчестве, о высших материях, о служении. В 2026 году мы должны выпустить огромное количество премьер, семь – восемь новых названий. Есть также глобальные планы, поехать на гастроли, в том числе, зарубежные. Все это у нас уже в процессе реализации, потихонечку делаем», - рассказал директор театра Вахтангова.

Он поделился заветными новогодними мечтами и пожелал всем добра.

«Пожелаю всем, чтобы всё плохое в новом году ушло. Давайте чаще встречаться в театрах, на премьерах, на спектаклях. Хочется пожелать, чтобы в мире наступил мир, чтобы люди были добрее и уважали друг друга», - заключил Заслуженный деятель искусств РФ.

