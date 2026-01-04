Зрительский бум: Директор театра Вахтангова назвал главную «радость» 2025 года
4 января 202617:20
Евгений Федотов
Кирилл Крок рассказал НСН об особенностях театрального сезона и раскрыл заветные желания.
Директор Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова Кирилл Крок в беседе с НСН назвал главную особенность минувшего года.
«Год был непростой, но мне он запомнится сумасшедшим интересом к театру со стороны зрителей. Театральный бум начался еще в 2024 году, и еще сильнее захлестнул отрасль в 2025-м. Это не может не радовать», - поделился собеседник НСН.
Кирилл Крок рассказал, как планы вахтанговцев сочетаются с особенностями творческого процесса театра.
«Жизнь в театре никогда не бывает простой, это очень сложносочиненный организм человеческой деятельности. Здесь говорят о творчестве, о высших материях, о служении. В 2026 году мы должны выпустить огромное количество премьер, семь – восемь новых названий. Есть также глобальные планы, поехать на гастроли, в том числе, зарубежные. Все это у нас уже в процессе реализации, потихонечку делаем», - рассказал директор театра Вахтангова.
Он поделился заветными новогодними мечтами и пожелал всем добра.
«Пожелаю всем, чтобы всё плохое в новом году ушло. Давайте чаще встречаться в театрах, на премьерах, на спектаклях. Хочется пожелать, чтобы в мире наступил мир, чтобы люди были добрее и уважали друг друга», - заключил Заслуженный деятель искусств РФ.
Читайте также: Кино, мюзиклы и «частники»: С какими вызовами столкнулся российский театр
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зрительский бум: Директор театра Вахтангова назвал главную «радость» 2025 года
- Количество сбитых на подлете к Москве дронов увеличилось до 23
- «Предлагали изгнание»: В США начали разработку плана по управлению Венесуэлой
- Собянин: Силы ПВО сбили 16 летевших на Москву беспилотников
- Умерла актриса из сериала «Слово пацана» Александра Березовец-Скачкова
- МВД: Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Свердловской области
- Четыре человека погибли в массовом ДТП в Татарстане
- «Безусловная любовь всегда побеждает»: Виталия Корниенко о новом «Буратино»
- «Утраченные иллюзии»: Милонов назвал тенденции, которые проявятся в 2026 году
- В Дании потребовали от США уважать ее территориальную целостность
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru