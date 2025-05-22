Над российскими регионами уничтожили 105 украинских дронов
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 105 дронов ВСУ над десятью регионами России. Об этом рассказали в Минобороны.
«С 00.00 до 05.30 мск... уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.
Уточняется, что 35 дронов ликвидировали в Московском регионе, 14 - в Орловской области, 12 – в Курской, 11 – в Белгородской. Кроме того, десять беспилотников уничтожили над Тульской областью, девять – над Калужской, семь – над Воронежской, один – над Брянской, по три – над Липецкой и Смоленской областями.
Ранее глава Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что средства ПВО отразили десять волн атаки БПЛА на регион, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru