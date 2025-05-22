СМИ: Переговоры России и Украины могут пройти в Ватикане в июне
Новый раунд переговоров России и Украины может пройти в начале лета в Ватикане. Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на источники.
По данным издания, ранее президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам, что может направить на встречу госсекретаря Штатов Марко Рубио и спецпосланника Кита Келлога.
«Переговоры в Ватикане, как ожидается, начнутся в середине июня», - отмечается в материале.
Ранее папа римский Лев XIV заявил о готовности Ватикана принять переговоры Москвы и Киева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, подчеркнул, что Россия еще не получала соответствующего предложения, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru