Соловьев: Армия России вышла на границу Днепропетровской области

Российские военные вышли на границу Днепропетровской области Украины. Об этом написал телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.

В сообщении отмечается, что к границе региона продвинулись передовые подразделения 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии группировки войск «Центр». Журналист также опубликовал первые кадры с российскими военными у Днепропетровской области.

Официальных данных о ситуации на границе украинского региона пока нет.

Ранее СМИ сообщили, что украинские боевики массово пытаются покинуть свои позиции в населенном пункте Новоукраинка на границе с Днепропетровской областью, пишет Ura.ru.

