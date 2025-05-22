Соловьев: Армия России вышла на границу Днепропетровской области
Российские военные вышли на границу Днепропетровской области Украины. Об этом написал телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.
В сообщении отмечается, что к границе региона продвинулись передовые подразделения 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии группировки войск «Центр». Журналист также опубликовал первые кадры с российскими военными у Днепропетровской области.
Официальных данных о ситуации на границе украинского региона пока нет.
Ранее СМИ сообщили, что украинские боевики массово пытаются покинуть свои позиции в населенном пункте Новоукраинка на границе с Днепропетровской областью, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru