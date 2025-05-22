В Вашингтоне в результате стрельбы погибли два сотрудника посольства Израиля
Двое сотрудников посольства Израиля убиты в Вашингтоне у еврейского музея. Об этом сообщила в соцсети Х министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.
Как сообщал телеканал ABC, ранее у музея в американской столице произошла стрельба, ее жертвами могли стать два человека из дипведомства.
«Два сотрудника израильского посольства были бессмысленно убиты... у еврейского музея в Вашингтоне. Мы ведем активное расследование», - указала Ноэм, пообещав привлечь нападавшего к ответственности.
По данным канала NBC, подозреваемый задержан.
Ранее в пригороде Мадрида был убит экс-советник бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, пишет Ura.ru.
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