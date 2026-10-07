Сегодня артисты должны очень тщательно продумывать свои публичные высказывания или поддержку кого-либо, потому что публика реагирует на все острее и чувствует свою силу в вопросе влияния на судьбу артиста. Об этом НСН рассказал продюсер Павел Рудченко.

Певца Niletto (Данил Прытков) массово отменяют после публичной поддержки рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн), у которого недавно случился скандал со стрельбой по персоналу в загородном доме в Подмосковье. Об этом пишет Telegram-канал Mash. В конце сентября Niletto опубликовал в соцсетях пост с поддержкой Джигана, где написал, что с 2024 года ни разу не видел артиста в нетрезвом виде. По его словам, он постоянно получал видео-кружки от рэпера с сыном, а также ролики о том, как он проводит время с семьей. Рудченко заявил, что сегодня аудитория реагирует на такие вещи намного суровее, чем раньше.

«Конечно же, сейчас публика острее реагирует на всевозможные высказывания своих кумиров. Зритель стал менее терпимым, чем ранее, когда кумиру прощалось все. Сейчас высказывать свою позицию нужно взвешенно, с учетом репутационных рисков, потому как команда артиста может потом не вырулить какую-то ситуацию, как случилось с Ларисой Долиной и Настей Ивлеевой. Поэтому любая поддержка кого-либо или высказывание сегодня рассматриваются очень трепетно. К хейту зрителей добавляется еще и активная отработка общественности. Общественники сегодня заняли очень активную позицию и подсвечивают какие-то невыгодные моменты для публичных людей», — рассказал он.