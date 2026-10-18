Песков: Ответные удары России снижают ударный потенциал киевского режима

Отвечая на вопросы журналистов, представитель Кремля подчеркнул, что удары продолжаются на постоянной основе и носят планомерный и массированный характер. По словам Пескова, это уже приносит свои результаты.

Накануне МО РФ сообщило, что ВС РФ поразили крупнейшее металлургическое предприятие Украины - «Запорожсталь», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



