Песков: Ответные удары России снижают ударный потенциал киевского режима

Россия продолжает наносить ответные удары с целью снижения ударного потенциала киевского режима. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Отвечая на вопросы журналистов, представитель Кремля подчеркнул, что удары продолжаются на постоянной основе и носят планомерный и массированный характер. По словам Пескова, это уже приносит свои результаты.

Накануне МО РФ сообщило, что ВС РФ поразили крупнейшее металлургическое предприятие Украины - «Запорожсталь», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
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