Песков: Ответные удары России снижают ударный потенциал киевского режима
18 октября 202613:24
Александр Грин
Россия продолжает наносить ответные удары с целью снижения ударного потенциала киевского режима. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопросы журналистов, представитель Кремля подчеркнул, что удары продолжаются на постоянной основе и носят планомерный и массированный характер. По словам Пескова, это уже приносит свои результаты.
Накануне МО РФ сообщило, что ВС РФ поразили крупнейшее металлургическое предприятие Украины - «Запорожсталь», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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