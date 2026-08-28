Продюсер «Бумера» назвал «глупостью» слова Кологривого о романтизации криминала в кино
Кино и сериалы о криминале — нормальная часть кинематографа, заявил НСН Сергей Члиянц.
Режиссер и продюсер Сергей Члиянц рассказал НСН, что есть множество примеров отличных фильмов о криминале, где персонажи и вовсе не понесли в конце наказания, но в худшую сторону общество такого рода картины не меняют.
«Медвежьей услугой» обществу фильмы и сериалы на криминальные темы назвал актер Никита Кологривый. Он отметил, что молодежь видит на экране сперва «красивую жизнь» и романтизацию персонажей, а наказание происходит только в финале. При этом не всегда зрители досматривают фильмы до конца, поэтому развязку могут даже не увидеть. Члиянц подчеркнул, что кинематограф многогранен, и не обязан следовать канонам и быть поучительным.
«Довольно неразумное заявление. С чего вдруг мы взяли, что мы должны комментировать высказывания артистов? Давайте комментировать высказывания писателей, поэтов, философов. Как я могу комментировать глупость? Весь мир снимает криминальное кино и прекрасно в нем преуспел. Есть огромное количество потрясающих картин, где криминал никакого наказания в конце не находит. От этого эти фильмы хуже не стали. Ну, не рассказывать же сказки о том, что человечество всегда существует между добром и злом, между пороком и добродетелью и так далее. Как-то даже неловко на эту тему говорить», — отметил режиссер.
При этом Члиянц подчеркнул, что такое направление в кинематографе не меняет общество в худшую сторону.
Ранее Сергей Члиянц объяснял НСН, что молодые режиссеры сегодня хотят создавать смысловые фильмы, но такое кино не финансируется и не проходит отбор у кинотеатров, поэтому они вынуждены снимать «подкладку под госбюджет». В связи с этим он считает, что необходимо восстановить редакционную коллегию Госкино России.
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