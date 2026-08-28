Лавров: Россия не была равноправным партнером в G8

Страны Группы восьми не воспринимали Россию как полноправного партнера, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом он заявил в интервью РБК.

По словам дипломата, G8 была «восьмеркой» только в случае необходимости Запада навязать что-то из политических оценок, например, по Ирану или Северной Корее, пишет RT.

«Навязывались оценки, которые выходили за рамки имеющихся решений Совета Безопасности ООН», — указал Лавров.

Как отметил глава МИД, наиболее деликатные вопросы управления валютно-финансовой и торговой системами мира обсуждали только государства «семерки». Россия не участвовала в таких дискуссиях.

Ранее Сергей Лавров заявил, что в дипломатии Россия привыкла действовать «по-благородному», «по-пацански».

