Лавров: Россия не была равноправным партнером в G8
Страны Группы восьми не воспринимали Россию как полноправного партнера, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом он заявил в интервью РБК.
По словам дипломата, G8 была «восьмеркой» только в случае необходимости Запада навязать что-то из политических оценок, например, по Ирану или Северной Корее, пишет RT.
«Навязывались оценки, которые выходили за рамки имеющихся решений Совета Безопасности ООН», — указал Лавров.
Как отметил глава МИД, наиболее деликатные вопросы управления валютно-финансовой и торговой системами мира обсуждали только государства «семерки». Россия не участвовала в таких дискуссиях.
Ранее Сергей Лавров заявил, что в дипломатии Россия привыкла действовать «по-благородному», «по-пацански».
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