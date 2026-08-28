Мировые цены на сахар выросли до максимума с апреля 2025 года

Биржевые цены на сахар в мире выросли до наибольшего значения с весны 2025 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные биржи ICE Futures.

В 10:49 мск 28 августа октябрьский фьючерс подорожал на 1,76 процента относительно предыдущего закрытия, его цена составила 18,54 цента за фунт. Это самое высокое значение стоимости сахара с 8 апреля прошлого года.

Всего с начала месяца стоимость продукции увеличилась на 26,5 процента.

Ранее стало известно, что в России стоимость сахарного песка растет вдвое быстрее, чем цены на остальные продукты, в ближайшем будущем она может увеличиться еще сильнее в связи с опережающим ростом оптовых котировок.

