Мировые цены на сахар выросли до максимума с апреля 2025 года
Биржевые цены на сахар в мире выросли до наибольшего значения с весны 2025 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные биржи ICE Futures.
В 10:49 мск 28 августа октябрьский фьючерс подорожал на 1,76 процента относительно предыдущего закрытия, его цена составила 18,54 цента за фунт. Это самое высокое значение стоимости сахара с 8 апреля прошлого года.
Всего с начала месяца стоимость продукции увеличилась на 26,5 процента.
Ранее стало известно, что в России стоимость сахарного песка растет вдвое быстрее, чем цены на остальные продукты, в ближайшем будущем она может увеличиться еще сильнее в связи с опережающим ростом оптовых котировок.
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