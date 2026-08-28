Песков: Переговорный процесс по Украине на паузе
28 августа 202612:35
Юлия Савченко
Переговорный процесс по Украине поставили на паузу. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Вопрос мирных переговоров, сейчас эта тема глубоко находится на паузе», - отметил представитель Кремля.
По словам Пескова, никаких «новых идей» нет.
Между тем замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что все «заходы» Европы относительно переговоров с Россией направлены на обеспечение передышки в боевых действиях для Киева.
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