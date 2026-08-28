Врач предупредила, что лилии и розы могут вызвать головную боль у детей

Интенсивный аромат цветов может стать причиной головной боли, лилии и розы способны вызвать такое состояние у детей. Об этом рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская в беседе с NEWS.ru.

Как отметила эксперт, сильные запахи относятся к известным триггерам как у взрослых, так и у детей особенно в случае установленного диагноза головной боли напряжения или мигрени.

«Приступ при этом могут провоцировать не только цветы, но и духи, ароматические свечи, освежители воздуха, табачный дым и моющие средства. Особенно насыщенным ароматом обладают лилии, гиацинты, некоторые сорта роз и жасмин. Причем имеет значение не только вид растения, но и интенсивность запаха конкретного сорта», — рассказала Демьяновская.

По ее словам, воздействие может быть достаточно продолжительным, если ребенок долго находится рядом с букетом. Ситуацию могут усугубить духота и жара в помещении, духи взрослых, недостаток сна, пропущенный завтрак. Эксперт указала, что несколько видов цветов создают смесь запахов, которая может восприниматься намного интенсивнее. У детей с мигренью сочетание нескольких триггеров способно вызвать приступ.

Ранее старший преподаватель кафедры хирургии медфакультета Госуниверситета просвещения Александр Умнов посоветовал не дарить учителям на День знаний цветы, которые сочетают обильное выделение пыльцы и сильный аромат.

