Захарова назвала главу Еврокомиссии «капитаном очевидностью евротитаника»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «капитаном очевидностью» на «евротитанике». Об этом дипломат рассказала «Комсомольской правде».
Накануне глава ЕК признала, что экономическое благополучие Евросоюза опиралось в том числе на импортируемые из России дешевые источники энергии, однако этого преимущества больше нет.
«Капитан очевидность евротитаника», - заявила Захарова.
Ранее представитель МИД РФ сравнила главу евродипломатии Каю Каллас со старухой Шапокляк из повестей и мультфильмов о Чебурашке.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Лавров: Россия не была равноправным партнером в G8
- Захарова назвала главу Еврокомиссии «капитаном очевидностью евротитаника»
- «Циники» назвали «прожиточный минимум» для театра
- Песков: Переговорный процесс по Украине на паузе
- Мировые цены на сахар выросли до максимума с апреля 2025 года
- Директор Булгаковского дома рассказала, как театр судится с «пасквильным» соседом
- Дмитрий Куклачев объяснил, как можно объединить цирк с театром
- Врач предупредила, что лилии и розы могут вызвать головную боль у детей
- В Турции заявили о пятилетнем контракте на проведение этапа «Формулы-1»
- Дмитрий Куклачев назвал главный вызов для театра