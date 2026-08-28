Захарова назвала главу Еврокомиссии «капитаном очевидностью евротитаника»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «капитаном очевидностью» на «евротитанике». Об этом дипломат рассказала «Комсомольской правде».

Фон дер Ляйен пожаловалась на отказ от российского газа «за одну ночь»

Накануне глава ЕК признала, что экономическое благополучие Евросоюза опиралось в том числе на импортируемые из России дешевые источники энергии, однако этого преимущества больше нет.

«Капитан очевидность евротитаника», - заявила Захарова.

Ранее представитель МИД РФ сравнила главу евродипломатии Каю Каллас со старухой Шапокляк из повестей и мультфильмов о Чебурашке.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС/Смирнов Владимир
ТЕГИ:ЕврокомиссияМИД РФМария Захарова

Горячие новости

Все новости

партнеры