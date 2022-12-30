Диляра Вагапова из «Мураками» рассказала, что загадала Деду Морозу

Солистка группы «Мураками» в эфире НСН пожелала всем счастья и хороших новостей в Новом году. 

Солистка группы «Мураками» Диляра Вагапова в беседе с НСН поздравила россиян с Новым годом и призналась, что в 2023 году Дед Мороз из песни группы наверняка подарит всем счастье.

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«Поздравляю всех с новогодними праздниками, желаю вам радоваться каждому дню, наслаждаться этой жизнью, слушать хорошую музыку и танцевать! Пусть в нашей жизни будут почаще хорошие новости, пусть этот год принесет побольше всем нам любви. Как поется в одной из песен группы «Мураками», здравствуй, дедушка Мороз, ты хотел нам подарить немного счастья? Мы его давно все ждем, пусть уж в этом году твой подарок нам все-таки придет», - сказала она.

А лидер и вокалист группы Йорш Дмитрий Соколов ранее призвал россиян верить, что следующий год будет лучше предыдущих, и пожелал, чтобы мечта каждого сбылась.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:МуракамиПоздравлениеНовый Год
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