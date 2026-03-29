Михалков хочет, чтобы Путин посмотрел его новый спектакль «Без свидетелей»
Никита Михалков очень хочет, чтобы президент России Владимир Путин посмотрел его новый спектакль «Без свидетелей» в театре «Мастерская 12». Об этом режиссер рассказал в интервью журналисту информационной службы «Вести» Дмитрию Кайстро.
Михалков сообщил, что бесплатно пригласил главу государства на просмотр постановки. Он подчеркнул, что искренне желает, чтобы Владимир Владимирович посетил спектакль.
Премьера спектакля «Без свидетелей» состоялась 25 марта в театре «Мастерская 12» Никиты Михалкова. Постановка рассказывает о бывших супругах, которые спустя годы после развода случайно встречаются вновь и остаются наедине, чтобы разобраться в своих чувствах и прошлом. В главных ролях - Михаил Ефремов и Анна Михалкова. Спектакль поставлен по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой и представляет собой современную сценическую версию истории, ранее экранизированной самим Михалковым в 1983 году под тем же названием.
«Без свидетелей» стал первым выходом к публике Михаила Ефремова после выхода из колонии, напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
