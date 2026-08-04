Названо лучшее в России место наблюдения лунного затмения 28 августа

Астрономы уточнили, что в РФ затмение будет видно только на крайнем западе при заходе Луны.

«Лучшие условия сложатся в Калининградской области, но и там Луна скроется до наступления максимальной фазы», - отметили они.

Ученые добавили, что из Москвы затмение видно не будет.

Ранее в Институте космических исследований Российской академии наук заявили, что 12 августа москвичи смогут в течение всего нескольких минут наблюдать частичное солнечное затмение, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

