Названо лучшее в России место наблюдения лунного затмения 28 августа

Лучшим в России местом наблюдения лунного затмения 28 августа является Калининградская область. Об этом со ссылкой на Московский планетарий пишет RT.

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Астрономы уточнили, что в РФ затмение будет видно только на крайнем западе при заходе Луны.

«Лучшие условия сложатся в Калининградской области, но и там Луна скроется до наступления максимальной фазы», - отметили они.

Ученые добавили, что из Москвы затмение видно не будет.

Ранее в Институте космических исследований Российской академии наук заявили, что 12 августа москвичи смогут в течение всего нескольких минут наблюдать частичное солнечное затмение, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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