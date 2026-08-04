Путин подписал закон о мониторинге цен на продукты

В документе, который опубликован на официальном портале правовых актов, речь идёт о товарах и услугах, которые Росстат использует при расчёте инфляции.

Законом предусмотрено, что правительство определит перечень ведомств с правом запрашивать у налоговиков сведения о компаниях и предпринимателях, работающих в сфере торговли продуктами и связанными услугами.

В список запрашиваемых данных вошли объёмы реализации, доходы, расходы и прибыль хозяйствующих субъектов на основании налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности, аудиторских заключений и прочих документов.

Ранее Госдума приняла закон, который предусматривает фиксацию цен на всех этапах продвижения товара — от производителя или импортера до розничного прилавка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».