В России создадут 12 новых круглогодичных курортов в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал», сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что в этом и следующем годах регионы получат по девять миллиардов рублей на благоустройство туристических центров. Также власти планируют модернизировать 75 аэропортов, в 38 из них работы уже идут. Мкртчян отметил, что из‑за сложности координации между разными источниками финансирования заявленные планы вряд ли удастся выполнить в срок.

«К 2030 году проект не будет готов. Он грандиозный, а осталось всего три года. Естественно, сроки реализации таких проектов будут сдвинуты на несколько лет — даже не на год‑два. Речь идёт об огромных вложениях государства в инфраструктуру, а также о значительных инвестициях частных инвесторов непосредственно в строительство отелей. Если бы финансирование шло из одного источника, процесс, возможно, шёл бы быстрее. Но здесь задействованы разные источники, а значит, нужно учитывать разные сроки согласования: каждый участник привлекает средства по‑своему — кто‑то быстрее, кто‑то медленнее. Оперативно реализовать проект можно только при едином источнике финансирования. Сейчас строительство ведётся, но пока не в тех масштабах, которые были заявлены, и широко не афишируется. Я полагаю, что итоговые объёмы окажутся меньше анонсированных. Тем не менее работы идут, пусть и не слишком активно. Вероятно, проект удастся завершить не раньше 2035 года», — сказал собеседник НСН.

Ранее президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин сказал НСН, что средства размещения сегодня должны попасть в реестр для работы, а звезды теперь можно не получать, поэтому единственной проблемой для гостиниц может быть более низкий спрос.

