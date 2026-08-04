Россия и Ирак возобновили прямое авиасообщение
Россия и Ирак возобновили прямое авиасообщение. Об этом заявили в министерстве транспорта РФ.
В ведомстве рассказали, что после нескольких месяцев перерыва иракская авиакомпания Iraqi Airways осуществила 4 августа первый рейс в московский аэропорт «Внуково».
«Планируется выполнять два рейса в неделю - по вторникам и субботам», - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что теперь прямые рейсы из России доступны в 36 стран.
Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что республика планирует в ближайшее время возобновить прямое авиасообщение с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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