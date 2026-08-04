Сегодня телевидение во многом выполняет развлекательную функцию, и эфиры с участием треш-блогеров пользуются спросом у части россиян, не стоит их запрещать, если в них нет чего-то противозаконного. Об этом НСН заявил телекритик Александр Мельман.

Депутат Виталий Милонов обрушился с критикой на телеканал «Пятница» за то, что для участия в шоу «Свадьба вслепую» были приглашены треш-блогеры Иришка «Чики-Пики» и ее супруг Павел (известен как Безумный Паша). Об этом сообщила «Газета.Ru». По словам Милонова, приглашать в эфир подобных блогеров ни в коем случае нельзя, они ничем не лучше маньяков и убийц, а их блоги способны «погубить много неокрепших душ».

По словам Мельмана, выступления таких персонажей пользуются спросом среди определенной аудитории, запрещать их не стоит, если они не противоречат российскому законодательству.