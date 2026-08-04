«Не хочешь — не смотри!»: Милонову ответили на критику телешоу с Иришкой Чики-Пики
Если контент не нарушает российское законодательство, не стоит запрещать его показ на телевидении, сказал НСН Александр Мельман.
Сегодня телевидение во многом выполняет развлекательную функцию, и эфиры с участием треш-блогеров пользуются спросом у части россиян, не стоит их запрещать, если в них нет чего-то противозаконного. Об этом НСН заявил телекритик Александр Мельман.
Депутат Виталий Милонов обрушился с критикой на телеканал «Пятница» за то, что для участия в шоу «Свадьба вслепую» были приглашены треш-блогеры Иришка «Чики-Пики» и ее супруг Павел (известен как Безумный Паша). Об этом сообщила «Газета.Ru». По словам Милонова, приглашать в эфир подобных блогеров ни в коем случае нельзя, они ничем не лучше маньяков и убийц, а их блоги способны «погубить много неокрепших душ».
По словам Мельмана, выступления таких персонажей пользуются спросом среди определенной аудитории, запрещать их не стоит, если они не противоречат российскому законодательству.
«Телевидение — это во многом развлечение, хотя, конечно, еще и просвещение. Каждый развлекается, как умеет, я бы даже один раз обратил внимание на этих людей, чтобы понять, о ком идет речь. У нас чего только не показывали по телевидению — были ток-шоу “Про это” с Еленой Хангой, “Окна” с Дмитрием Нагиевым, по-своему это было интересно и достаточно стильно. Похожие передачи демонстрируют и сегодня. Не знаю, какая сверхзадача у программы на “Пятнице”, — если есть скрытый смысл, это замечательно. Если это просто плоское шоу, все равно это кому-то нужно, у нас большинство аудитории все больше упрощается до амебного состояния, а канал “Культура” смотрят меньше 1% населения. Если это не нарушает законодательство, тогда никакой проблемы я не вижу: не хочешь — не смотри», — сказал Мельман.
В свою очередь, экс-ведущая шоу «Свадьба вслепую», сваха Роза Сябитова в разговоре с НСН дипломатично отказалась комментировать участие в программе треш-блогеров, сославшись на корпоративную этику.
Иришка «Чики-Пики» обрела скандальную популярность, снимая с Павлом Безумным и Олегом Монголом треш-видео сомнительного содержания. Дама развлекает подписчиков маргинальным контентом и прочими безумствами, которые они с компанией вытворяют в состоянии алкогольного опьянения.
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