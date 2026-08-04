«Это неожиданно!»: Нина Чусова назвала мечтой руководство московским театром
Нина Чусова сказала в эфире НСН, что «Электротеатр Станиславский» - именно то место, где можно было бы реализовать ее задумки, а взгляды Бориса Юхананова ей близки.
Известный театральный режиссер Нина Чусова в интервью НСН заявила, что готова стать художественным руководителем одного из московских театров, но пока не получала соответствующих предложений.
По данным ТАСС, до начала нового театрального сезона будет назначен художественный руководитель московского «Электротеатра Станиславский», при этом «один из наиболее вероятных вариантов» – Нина Чусова. Режиссер отметила, что эта новость стала для нее неожиданностью, а руководство театром – это мечта.
«Все это очень неожиданно и необычно, я пока совершенно не в курсе происходящего, со мной еще никто не разговаривал. Вместе с тем, конечно, руководить театром - это моя мечта. Уже огромный опыт за плечами: руководство Свердловским академическим музыкальным театром, мастерская в ГИТИСе, многочисленные постановки, эксперименты в мультижанре, работа с молодыми режиссерами и актерами. Для меня театр - это культурный центр, открытие новых талантов, новых форм и, по правде говоря, я давно задумываюсь о создании такого театра, куда будут приходить и как создатели, и как зрители молодые люди», - отметила Чусова.
По ее словам, «Электротеатр Станиславский» - это именно то место, где можно было бы реализовать такие планы.
«"Электротеатр Станиславский" - именно то место, где все это может быть. Я совершенно не Юхананов (предыдущий худрук театра Борис Юхананов, скончавшийся в 2025 году. – Прим. НСН), у нас совершенно разные стили и форма восприятия мира, но все его взгляды на театр как на центр культуры, мультижанровость, поиск форм и новой визуализации, смысловой театр, который отражает современное мировоззрение - это мне очень и очень близко. Что касается моей работы в других регионах и других спектаклей в Москве, то, конечно, намеченное надо выпустить. А далее в приоритете только свое дело. Но пока мне никто не звонил, я живу и работаю, как обычно», - добавила режиссер.
Художественный руководитель - директор Псковского академического театра драмы имени Пушкина Дмитрий Месхиев ранее заявил «Радиоточке НСН», что в российский регионах очень много сильных театров, в которых работают «моднейшие режиссеры».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Это неожиданно!»: Нина Чусова назвала мечтой руководство московским театром
- Туристическому мегапроекту «Пять морей и озеро Байкал» предрекли пятилетнюю просрочку
- Россия и Ирак возобновили прямое авиасообщение
- Названо лучшее в России место наблюдения лунного затмения 28 августа
- Дерзкий замес: В Москве представили «Колобка» с Гариком Харламовым
- МО РФ: Средства ПВО сбили за сутки более 750 дальнобойных дронов ВСУ
- Блогер Гусейн Гасанов заочно получил четыре года колонии за отмывание денег
- Сеть «Газпром нефть» отменила лимиты на продажу топлива в 13 регионах РФ
- Пауза и переодевание: Почему сотни АЗС закрылись на ремонт
- Склад Wildberries под Самарой полностью выгорел после атаки беспилотников