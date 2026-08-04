Известный театральный режиссер Нина Чусова в интервью НСН заявила, что готова стать художественным руководителем одного из московских театров, но пока не получала соответствующих предложений.

По данным ТАСС, до начала нового театрального сезона будет назначен художественный руководитель московского «Электротеатра Станиславский», при этом «один из наиболее вероятных вариантов» – Нина Чусова. Режиссер отметила, что эта новость стала для нее неожиданностью, а руководство театром – это мечта.