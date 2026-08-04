В Роскачестве назвали бессмысленным способ проверки арбуза по стуку

Она появнила, что у всех людей разная восприимчивость слуха, а тон в разном возрасте будет восприниматься по-разному. Сжимать арбуз до хруста, по её словам, также не следует.

«Хруст может означать, что рвутся внутренние связи, межклеточный сок начинает вытекать, и те, кто потом будет покупать этот арбуз, не получат достаточно товарный продукт», - указала Саратцева.

Эксперт отметила, что о спелости арбуза свидетельствует матовый цвет корки, а земляное пятно, то есть место, которым арбуз лежал на земле, должно быть ярким.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина заявила «Радиоточке НСН», что взрослым не рекомендуется есть больше, чем полкило арбуза в день.