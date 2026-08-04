МО РФ: Средства ПВО сбили за сутки более 750 дальнобойных дронов ВСУ
4 августа 202614:45
Алексей Филимонов
Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили 753 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.
Отмечается, что также были сбиты 16 авиационных бомб.
В военном ведомстве добавили, что всего с начал специальной военно операции было уничтожено 196 823 украинских БПЛА.
Ранее в Минобороны РФ заявили о нанесении массированного удара по военным предприятиям, телекоммуникационным и логистическим центрам на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Туристическому мегапроекту «Пять морей и озеро Байкал» предрекли пятилетнюю просрочку
- Россия и Ирак возобновили прямое авиасообщение
- Названо лучшее в России место наблюдения лунного затмения 28 августа
- Дерзкий замес: В Москве представили «Колобка» с Гариком Харламовым
- МО РФ: Средства ПВО сбили за сутки более 750 дальнобойных дронов ВСУ
- Блогер Гусейн Гасанов заочно получил четыре года колонии за отмывание денег
- Сеть «Газпром нефть» отменила лимиты на продажу топлива в 13 регионах РФ
- Пауза и переодевание: Почему сотни АЗС закрылись на ремонт
- Склад Wildberries под Самарой полностью выгорел после атаки беспилотников
- Покупателям объяснили, как не лишиться жилья из-за «эффекта Долиной»