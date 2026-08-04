МО РФ: Средства ПВО сбили за сутки более 750 дальнобойных дронов ВСУ

Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили 753 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.

Склад Wildberries под Самарой полностью выгорел после атаки беспилотников

Отмечается, что также были сбиты 16 авиационных бомб.

В военном ведомстве добавили, что всего с начал специальной военно операции было уничтожено 196 823 украинских БПЛА.

Ранее в Минобороны РФ заявили о нанесении массированного удара по военным предприятиям, телекоммуникационным и логистическим центрам на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:БеспилотникиВСУМинобороны РФПВО

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