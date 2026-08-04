МО РФ: Средства ПВО сбили за сутки более 750 дальнобойных дронов ВСУ

Почти 16 млрд рублей с оплаты парковок в Москве направили на благоустройство дворов Каждый третий контракт Москва заключила с поставщиками из регионов Резидент «Технополиса Москва» увеличил в 2,5 раза выпуск модулей для жилых домов Футуристический мост появится в «Москве-Сити» Мастер-класс по программированию в «Майнкрафте» пройдет в Москве 5 августа