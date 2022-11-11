Депутаты рассказали о грядущих переменах в культуре и шоубизе
Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Дмитрий Гусев заявил, что подготовлен и выносится на обсуждение в Госдуме проект закона об «отключении от госфинансирования тех деятелей культуры, которые занимают антигосударственную позицию», сообщает NEWS.ru.
Он отметил, что, например, чиновникам, которые не поддерживают спецоперацию, следует покинуть свои посты.
Волонтер Николай Павлов, в свою очередь, заявил, что русофобов, извращенцев и приспособленцев следует «изгнать из страны, с телеэкранов и книжных полок, со сцены и из партий».
«В культуре ввести военное положение. В Минкульт ввести Дмитрия Медведева — его посты самые актуальные и адекватные», — подчеркнул общественник.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко добавила, что спецоперация очистила российскую культуру «от шелухи».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время среди деятелей культуры есть те, кто недопонимает происходящее, но таких граждан «не нужно антагонизировать» - следует «просто терпеливо объяснять», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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