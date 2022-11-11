Депутаты рассказали о грядущих переменах в культуре и шоубизе

Он отметил, что, например, чиновникам, которые не поддерживают спецоперацию, следует покинуть свои посты.

Волонтер Николай Павлов, в свою очередь, заявил, что русофобов, извращенцев и приспособленцев следует «изгнать из страны, с телеэкранов и книжных полок, со сцены и из партий».

«В культуре ввести военное положение. В Минкульт ввести Дмитрия Медведева — его посты самые актуальные и адекватные», — подчеркнул общественник.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко добавила, что спецоперация очистила российскую культуру «от шелухи».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время среди деятелей культуры есть те, кто недопонимает происходящее, но таких граждан «не нужно антагонизировать» - следует «просто терпеливо объяснять», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».