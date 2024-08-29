Депутат Бурляев поддержал объединение театра Градского и мастерской Рыбникова

В свою очередь театральный критик, ректор ГИТИС Григорий Заславский был лаконичен и призвал объяснить людям происходящее.

«Очень важно, когда те, кто принимают решения, находят возможность и время для их объяснения», - отметил Заславский.

Ранее стало известно, что столичный театр Романа Виктюка под художественным руководством Константина Богомолова сменил название на «Театр – Сцена «Мельников» в честь создателя русского и советского архитектора-конструктивиста Константина Мельникова. После этого в Сети появилась народная петиция против Богомолова, ее подписали более трех тысяч пользователей. Авторы петиции называют изменения Богомолова вопиющим актом насилия над современным театром. Тогда Бурляев заявил «Радиоточке НСН», что меняя репертуар и труппу, новоявленные руководители столичных театров наносят урон сложившимся ценностям и традициям.

