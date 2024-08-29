Депутат Бурляев поддержал объединение театра Градского и мастерской Рыбникова
Рыбников не уронит достоинство театра Градского и сохранит его традиции при объединении со своим театром-мастерской, сказал НСН Николай Бурляев.
Российский композитор Алексей Рыбников сохранит традиции театра Александра Градского при его присоединении к театру-мастерской Рыбникова, заявил в беседе с НСН народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев.
На сайте mos.ru ранее появился приказ, согласно которому театр Градского «Градский Холл» к концу года перестанет существовать. Его присоединят к театру-мастерской Рыбникова и назовут «Центром исполнительских искусств на Добрынинской». Такое решение уже вызвало недовольство общественности. Бурляев выразил уверенность, что Рыбников «не уронит достоинство театра Градского».
«Надо, конечно, узнать обстановку у Алексея Рыбникова, как он сам к этому относится. На протяжении многих лет у нас допускаются ошибки, уничтожаются какие-то полноценные, полнокровные театры. Это вызывает негодование общественности. Сейчас я не вижу здесь негативной части в том, что наш выдающийся музыкант и композитор Алексей Рыбников получит эти два коллектива. Рыбников - имя достойное. Я не думаю, что он уронит достоинство театра Градского. Уверен, что он будет продолжать традиции, которые связаны с Градским. В данным случае я поддерживаю это решение. Этот театр не будет обезличенными, поскольку им будет руководить Алексей Рыбников. Не так важно, чтобы при жизни что-то называлось твоим именем. Главное - делать дело, а это Алексей Рыбников умеет», - сказал собеседник НСН.
В свою очередь театральный критик, ректор ГИТИС Григорий Заславский был лаконичен и призвал объяснить людям происходящее.
«Очень важно, когда те, кто принимают решения, находят возможность и время для их объяснения», - отметил Заславский.
Ранее стало известно, что столичный театр Романа Виктюка под художественным руководством Константина Богомолова сменил название на «Театр – Сцена «Мельников» в честь создателя русского и советского архитектора-конструктивиста Константина Мельникова. После этого в Сети появилась народная петиция против Богомолова, ее подписали более трех тысяч пользователей. Авторы петиции называют изменения Богомолова вопиющим актом насилия над современным театром. Тогда Бурляев заявил «Радиоточке НСН», что меняя репертуар и труппу, новоявленные руководители столичных театров наносят урон сложившимся ценностям и традициям.
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