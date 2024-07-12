Депутат Бурляев: Богомолов на посту худрука театра Виктюка уничтожит традиции
Новые руководители московских театров часто неосмотрительно подходят к сложившимся традициям, заявил НСН Николай Бурляев.
Меняя репертуар и труппу, новоявленные руководители столичных театров наносят урон сложившимся ценностям и традициям, сообщил НСН народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев.
Столичный театр Романа Виктюка под художественным руководством Константина Богомолова сменил название на «Театр – Сцена «Мельников» в честь создателя русского и советского архитектора-конструктивиста Константина Мельникова. После этого в Сети появилась народная петиция против Богомолова, ее подписали более трех тысяч пользователей. Авторы петиции называют изменения Богомолова вопиющим актом насилия над современным театром. Бурляев заметил, что новые назначения не впервые угрожают театральным традициям.
«Прежний руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков открыто заявил, что будет "перепрошивать" театры. Он удивительным образом успел за семь дней до увольнения назначить главным режиссером театра на Таганке бывшую артистку кордебалета Одесского театра Ирину Апексимову. Это назначение почти привело к уничтожению театра, который некогда создал Юрий Любимов. Были исключены все его постановки, неугодных артистов удалили из театра. Сняли со стен упоминания и портреты Юрия Любимова, Владимира Высоцкого, Валерия Золотухина. Аналогично в Москве был уничтожен театр «Сфера» со своими традициями. Я отношусь к этому с большой тревогой за наше театральное будущее», - заявил он.
По словам собеседника НСН, он считает, что творчество Константина Богомолова не отвечает традиционным ценностям театра.
«Я критически относился к творчеству Виктюка. Тем не менее, мы сотрудничали, у нас были добрые отношения, я даже играл в его фильме. Но его творчество - не те традиционные ценности, которые нужны нашей культуре. Я также наблюдаю, что творит Богомолов с нашей классикой, практически коверкая ее, позволяя то, что не позволительно по отношению к классике. Как можно доверять такой личности какой-либо театр?» - задался вопросом он.
В свою очередь руководитель Московского академического театра сатиры, народный артист РФ Евгений Герасимов предположил, что переименование театра не является личным желанием Богомолова.
«Богомолов – мой коллега, ему строить театр. Я не могу и не хочу это комментировать. Переименование театра – не его личное решение, это наверняка согласовано с городом. Решения коллег я не комментирую», - сказал он.
НСН также обратилась за комментарием к гендиректор МХАТа имени Горького Владимиру Кехману, однако он оказался не готов обсуждать решения коллег.
Ранее актриса, сценарист и режиссер Наталья Бондарчук критически отнеслась к назначению Константина Богомолова на должность художественного руководителя Театра Рома Виктюка и переименованию им учреждения в Сцену «Мельников». По ее словам, есть масса причин, почему не следовало назначать Богомолова на эту должность, передает «Радиоточка НСН».
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