Депутат Бурляев: Богомолов на посту худрука театра Виктюка уничтожит традиции

По словам собеседника НСН, он считает, что творчество Константина Богомолова не отвечает традиционным ценностям театра.

«Я критически относился к творчеству Виктюка. Тем не менее, мы сотрудничали, у нас были добрые отношения, я даже играл в его фильме. Но его творчество - не те традиционные ценности, которые нужны нашей культуре. Я также наблюдаю, что творит Богомолов с нашей классикой, практически коверкая ее, позволяя то, что не позволительно по отношению к классике. Как можно доверять такой личности какой-либо театр?» - задался вопросом он.

В свою очередь руководитель Московского академического театра сатиры, народный артист РФ Евгений Герасимов предположил, что переименование театра не является личным желанием Богомолова.

«Богомолов – мой коллега, ему строить театр. Я не могу и не хочу это комментировать. Переименование театра – не его личное решение, это наверняка согласовано с городом. Решения коллег я не комментирую», - сказал он.

НСН также обратилась за комментарием к гендиректор МХАТа имени Горького Владимиру Кехману, однако он оказался не готов обсуждать решения коллег.

Ранее актриса, сценарист и режиссер Наталья Бондарчук критически отнеслась к назначению Константина Богомолова на должность художественного руководителя Театра Рома Виктюка и переименованию им учреждения в Сцену «Мельников». По ее словам, есть масса причин, почему не следовало назначать Богомолова на эту должность, передает «Радиоточка НСН».

