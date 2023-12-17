Депардье передал орден Почетного легиона министру культуры Франции

Французский актер Жерар Депардье сообщил AFP, что передает свой орден Почетного легиона министру культуры Римы Абдул-Малак.

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По словам его правозащитника, артист пошел на такой шаг после заявлений главы Минкульта, которая заявила, что Совет ордена инициирует дисциплинарную процедуру на фоне обвинений Депардье в непристойных замечаниях и домогательствах женщин.

Адвокаты актера отметили, что он подвергается масштабной травле, которую такие люди, как Рима Абдул-Малак, должны пресекать.

Ранее глава Минкульта отметила, что шокирована неуважительным и недостойным поведением актера и его действиями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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