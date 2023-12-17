Депардье передал орден Почетного легиона министру культуры Франции

По словам его правозащитника, артист пошел на такой шаг после заявлений главы Минкульта, которая заявила, что Совет ордена инициирует дисциплинарную процедуру на фоне обвинений Депардье в непристойных замечаниях и домогательствах женщин.

Адвокаты актера отметили, что он подвергается масштабной травле, которую такие люди, как Рима Абдул-Малак, должны пресекать.

Ранее глава Минкульта отметила, что шокирована неуважительным и недостойным поведением актера и его действиями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

