Мужчине, который хочет завести детей, лучше жениться, а не брать ребенка из приюта, так как по закону это очень сложно сделать, рассказала НСН председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Певец Григорий Лепс планирует усыновить из детского дома двух братьев возрастом 4 и 6 лет. Народный артист уже отказался от алкоголя и решил дать приёмным сыновьям свою фамилию и отчество. Однако, он признается, что сам не сможет проводить с детьми много времени, а большую часть дня они будут в руках воспитателей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Останина не увидела в этом проблемы.