«Деньги не помогут»: Останина посоветовала Лепсу жениться, а не усыновлять детей
Одинокому мужчине для детей нужна женщина, а не поход в органы опеки, заявила НСН Нина Останина.
Мужчине, который хочет завести детей, лучше жениться, а не брать ребенка из приюта, так как по закону это очень сложно сделать, рассказала НСН председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Певец Григорий Лепс планирует усыновить из детского дома двух братьев возрастом 4 и 6 лет. Народный артист уже отказался от алкоголя и решил дать приёмным сыновьям свою фамилию и отчество. Однако, он признается, что сам не сможет проводить с детьми много времени, а большую часть дня они будут в руках воспитателей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Останина не увидела в этом проблемы.
«Самое главное, чтобы не случилось так, чтобы потом ребенка возвращали. Быть дважды преданным — это тяжело. У нас до 30 тысяч детей отправляются обратно в детские дома. Это печально и тяжело. Сейчас для взрослых, которые собираются усыновлять, есть такие критерии: обязательно пройти школу приемных родителей и получить психолого-педагогическое заключение, способны ли они воспитывать своих неродных детей. Но, если следовать букве закона, то органы опеки очень редко разрешают одиноким мужчинам становиться приемными отцами. Женщины могут стать приемными матерями, а с мужчинами это не прокатывает. Здесь не помогут даже деньги. Если мужчина хочет семью и детей — пусть женится. Ребенок хочет жить и с мамой, и с папой», — указала она.
Ранее Останина пообещала в эфире НСН заняться вопросом «соло-мам».
Горячие новости
- Перестала быть «зажатой»: Лукьяненко объяснил расцвет китайской фантастики
- Ехать через греков: Какие европейские страны выдают россиянам визы
- Дрессировщик объяснил, почему сбежавший Ростове-на-Дону тигр не напал на людей
- Песков: Россия не является посредником в переговорах по Ближнему Востоку
- «Деньги не помогут»: Останина посоветовала Лепсу жениться, а не усыновлять детей
- Все в одной лодке: Чем грозит рост «дебиторки» российской экономике
- Нефтяное пятно обнаружили в Черном море около Туапсе
- Любовники или коллеги: Дружбу между мужчиной и женщиной назвали исключением
- Один человек погиб и трое ранены при ударе БПЛА по агрофирме в Курской области
- Песков: Москве импонируют призывы в ЕС к диалогу с Россией