Научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин рассказал НСН, что перспективы начала строительства тоннеля между Чукоткой и Аляской довольно шаткие, так как в них заинтересована администрация Дональда Трампа, но со сменой власти в США ситуация может в корне измениться.

Россия и США планируют 5 июня подписать соглашение о проектировании тоннеля между Чукоткой и Аляской, сообщил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев на ПМЭФ. Кошкин уверен, что в этом проекте больше заявлений, чем реальных намерений.