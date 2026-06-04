Американист не поверил в строительство тоннеля между Чукоткой и Аляской
Для администрации Дональда Трампа важно продемонстрировать попытку налаживания связей с Россией, заявил НСН Павел Кошкин.
Научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин рассказал НСН, что перспективы начала строительства тоннеля между Чукоткой и Аляской довольно шаткие, так как в них заинтересована администрация Дональда Трампа, но со сменой власти в США ситуация может в корне измениться.
Россия и США планируют 5 июня подписать соглашение о проектировании тоннеля между Чукоткой и Аляской, сообщил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев на ПМЭФ. Кошкин уверен, что в этом проекте больше заявлений, чем реальных намерений.
«На данном этапе проект носит больше популистский характер, поскольку президенту США Дональду Трампу важно показать, что он пытается установить связи с Россией. И Россия в этом заинтересована, поскольку экономика всегда выступает как мягкая сила и позволяет купировать риски политических разногласий. Как в случае с Китаем, и США: мощные и тесные экономические связи удерживают их от более глобального и серьезного политического противостояния. Плюс США, в данном случае Дональд Трамп, частично пытается солидаризироваться с Россией, показать, что он делал все возможное для урегулирования конфликта на Украине. Эта попытка укрепить экономические связи и, возможно, попытка выбить какие-то уступки со стороны России по украинскому вопросу», — считает он.
При этом Кошкин добавил, что прочным этот проект назвать нельзя.
«Шансы на то, что этот проект пройдет проверку на прочность низкие. Даже если к власти придут республиканцы, и это будет Марко Рубио, который считается интервенционистом. Хоть он и сторонник Трампа, но к России он настроен негативно, если проанализировать его высказывания на должности сенатора в Комитете по иностранным делам. Если к власти придет Джей Ди Вэнс, то есть какая-то надежда, потому что он в большей степени изоляционист, и отношение к России у него более сдержанное по сравнению с Рубио. Но сегодня электоральные позиции Рубио гораздо сильнее, чем у Вэнса», — подчеркнул собеседник НСН.
Он добавил, что оценить сроки реализации и стоимость подобного по масштабу проекта на данном этапе невозможно. Однако, если строительство все-таки будет запущено, оно вполне может затянуться на десятилетия.
Ранее автор проекта тоннеля между Чукоткой и Аляской Виктор Разбегин сообщал, что его стоимость составит от $7-8 млрд до $12-15 млрд, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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