Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил НСН, что амбициозный проект тоннеля между Чукоткой и Аляской не обретёт реального экономического и туристического значения без развития сопутствующей инфраструктуры.

Россия и США планируют 5 июня подписать соглашение о проектировании тоннеля между Чукоткой и Аляской, сообщил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев на ПМЭФ. Делягин рассказал, для гораздо важнее, какая инфраструктура будет построена рядом с тоннелем.

«Торговля с США у нас не на уровне нуля — она сократилась, но осталась. Мы поставляем американцам то, что им необходимо. Что касается подземного тоннеля под Беринговым проливом: чтобы он имел торговое и туристическое значение, нужно, чтобы к его российской стороне тоже подходили какие‑то транспортные пути. Я так понимаю, что их проектирование пока не планируется, нужно подождать. Тогда будет понятно: это про транспорт, про туризм, про освоение денежных средств или просто про красивые слова. Если к тоннелю можно будет подъехать, то, безусловно, к нему кто‑то будет подъезжать», — сказал собеседник НСН.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, в свою очередь, подчеркнул, что товарооборот между Россией и США по некоторым категориям сведен к нулю.

«Сегодня товарооборот между Россией и США не очень высокий. По многим параметрам он сведен к нулю. Это межгосударственные отношения двух великих держав», — добавил он.

Ранее Чернышов заявил, что Россия и США фактически начинают выстраивать диалог заново после ухудшения отношений при предыдущих американских администрациях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

