Медиаменеджер высказался о стоящих на краю пропасти российских СМИ
Современная индустрия средств массовой информации сталкивается с беспрецедентным числом проблем и сложных вызовов. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов в беседе с «Лентой.ру».
Медиаменеджер убежден, что отрасль сейчас находится на грани катастрофы и стоит на краю пропасти. По его словам, подобное критическое положение сложилось из-за совокупности множества негативных факторов.
Чтобы удержать внимание читателей, традиционным изданиям необходимо кардинально пересмотреть свои подходы к работе с контентом. Иксанов добавил, что классическим СМИ придется учиться конкурировать не только с новыми цифровыми проектами, но и с другими площадками, включая крупные маркетплейсы.
Ранее в интервью НСН Максим Иксанов провел параллель с «эпохой» Кашпировского в инфобизнесе. При этом он подчеркнул, что среди медиапотребителей растёт спрос на честность, и редакции должны конкурировать за доверие, отделяя правду от фейков.
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