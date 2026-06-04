Экономист рассказал, на сколько вырастут пенсии россиян в 2027 и 2028 годы

Индексация страховых пенсий российских граждан в 2027 и 2028 годах будет проходить в два этапа. Об этом в беседе с «Газета.Ru» сообщил кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Подобный подход обеспечит рост страховых пенсий на 7,5% в 2027 году и на 8% в 2028 году. В результате средний размер страховой пенсии по старости к 2028 году превысит 31 тысячу рублей. Эксперт выразил уверенность в том, что выплаты будут увеличиваться не только номинально, но и в реальном выражении, опережая уровень инфляции.

Для граждан, продолжающих официальную трудовую деятельность в 2026 году, предусмотрено дополнительное увеличение выплат в августе 2027 года за счет набранных пенсионных коэффициентов.