Экономист рассказал, на сколько вырастут пенсии россиян в 2027 и 2028 годы
Индексация страховых пенсий российских граждан в 2027 и 2028 годах будет проходить в два этапа. Об этом в беседе с «Газета.Ru» сообщил кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Подобный подход обеспечит рост страховых пенсий на 7,5% в 2027 году и на 8% в 2028 году. В результате средний размер страховой пенсии по старости к 2028 году превысит 31 тысячу рублей. Эксперт выразил уверенность в том, что выплаты будут увеличиваться не только номинально, но и в реальном выражении, опережая уровень инфляции.
Для граждан, продолжающих официальную трудовую деятельность в 2026 году, предусмотрено дополнительное увеличение выплат в августе 2027 года за счет набранных пенсионных коэффициентов.
Специалист также обратил внимание на три базовых условия для назначения страховой пенсии по старости, к которым относятся достижение пенсионного возраста, наличие минимум 15 лет страхового стажа и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.
Экономист также напомнил о результатах индексации в текущем периоде. По его данным, в 2026 году страховые пенсии выросли на 7,6%, что оказалось выше показателя инфляции за 2025 год, который зафиксирован на уровне 5,6%, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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